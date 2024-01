Drugsvondst na verhoging controles bij ‘empty depots’ in haven Rotterdam

Connect on Linked in

De douane en de politie hebben donderdag tijdens een controle in Rotterdam een partij drugs ontdekt in een container.

Beeld: de achterwand van de koelcontainer waarin de drugs verstopt zaten (foto OM)

Verstopt

De vondst bestond uit 67 pakketten cocaïne, verstopt in de achterwand van een lege koelcontainer. Die container was afkomstig uit Peru, geladen met druiven. Dit meldt het OM donderdagmiddag.

Depot

De container, met pakketten in de achterwand, werd tijdens een gecombineerde actie van douane en politie aangetroffen op een zogenaamd ‘empty depot’ in de Waalhaven in Rotterdam.

Toegang

Het aantal controles is op de empty depots verhoogd, in verband met het grote aantal drugsuithalers wat zich in de nachten toegang tot de diverse depots verschaft. Dit soort controles zal in de toekomst vaker gecombineerd plaatsvinden, aldus het OM.