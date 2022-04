Dubai: crystal meth gesmokkeld in zonnepanelen (VIDEO)

Print This Post

De politie in Dubai heeft enkele weken geleden meer dan 1.000 kilo crystal meth in beslag genomen. De drugs zat verstopt tussen een lading van ruim 200 zonnepanelen. Volgens de Dubai Police zijn er tien mensen gearresteerd in het onderzoek.

Generaal-majoor Khalil Ibrahim Al Mansouri, adjunct-opperbevelhebber voor Criminal Investigation Affairs, heeft gezegd dat er informatie was ontvangen over een groep die van plan was de drugs van een Zuid-Amerikaans land naar de VAE te smokkelen.

Politieteams hielden de verdachten onder observatie. Een verdachte vervoerde de zending naar een loods. De zending zou weer naar een ander land worden verscheept. De politie nam ook ter waarde van ruim 400.000 aan cash in beslag.

In de 264 zonnepanelen zat 1.056 kilo crystal meth verstopt. De waarde wordt in Dubai geschat op (omgerekend) ruim 17 miljoen euro.