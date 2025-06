Quincy Promes vanuit Dubai uitgeleverd aan Nederland

7,5 jaar cel

Promes werd vorige week opgepakt in Dubai. Hij is in Nederland bij verstek veroordeeld tot twee celstraffen. In februari 2024 kreeg hij zes jaar cel voor het aansturen van uithalers bij het binnenhalen van cocaïne en voor het financieren van cocaïnetransporten. Concreet ging dat om twee grote partijen van in totaal ruim 1.360 kilo cocaïne die in januari 2020 vanuit Brazilië zijn ingevoerd in de haven van Antwerpen.