Dubbele liquidatie in Salou gelinkt aan Franse drugscriminelen

In de populaire Spaanse badplaats Salou zijn woensdagavond twee Fransmannen in een auto doodgeschoten. De 24-jarige Franse bestuurder van de vluchtauto is opgepakt. Twee andere verdachten zijn nog voortvluchtig. In de vluchtauto zijn verschillende wapens aangetroffen.

Drie gemaskerde mannen zouden rond 22.30 bij Plaza de las Palmeras in Salou uit een auto zijn gestapt en het vuur hebben geopend op een auto met daarin twee Franse inzittenden. Eén van de slachtoffers overleed ter plaatse, de ander overleed donderdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Vluchtauto

De verdachten sloegen in een voertuig met Frans kenteken op de vlucht. Deze vluchtauto werd later onderschept in de omgeving van Mèdol op de AP-7 snelweg (regio Tarragona). De bestuurder, een 24-jarige Fransman, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dubbele liquidatie. Twee andere verdachten zouden te voet verder zijn gevlucht. De Spaanse politie is bezig met een klopjacht op de twee verdachten.

Franse drugsbendes

Volgens politiebronnen zou de dodelijke schietpartij verband houden met bendes die zich bezighouden met drugshandel. Zowel de slachtoffers als de verdachten komen naar verluidt uit Marseille.