Dubbele vrijspraak voor doodschieten Peter Netten op woonwagenkamp Oss

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag twee mannen van 28 en 30 uit Oss vrijgesproken van het doodschieten van Peter Netten (30), op een woonwagenkamp in Oss, in juni 2018. Volgens de rechtbank is er onvoldoende duidelijkheid over wie de daadwerkelijke schutter was. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist tegen de 30-jarige Anton R. voor doodslag.

In de vroege ochtend van 4 juni 2018 werd op een woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss drugscrimineel Peter Netten neergeschoten. Ambulancepersoneel probeerde het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Gemeld

Drie dagen na de dood van het slachtoffer meldde de 28-jarige Kaan D. zich bij de politie vanwege de schietpartij. Uit het proces-verbaal van de politie blijkt dat het gesprek met de verdachte moeizaam verliep. Met een hoofdknik bevestigde hij schoorvoetend dat hij het slachtoffer had neergeschoten.

Ruzie

Kaan D. was op de avond vóór de schietpartij bij een feest in zalencentrum De Merx in Berghem. Op camerabeelden is te zien dat hij rond 00.30 ’s nachts samen met de 30-jarige Anton R. en zijn vriendin vertrok. Onderweg zou hij telefonisch ruzie hebben gekregen met Peter Netten. Uit camerabeelden blijkt dat beide verdachten rond 01.50 aankwamen bij de Hoogheuvelstraat in Oss.

Vijf kogels

Kaan D. verklaarde dat hij daar in gevecht raakte met het slachtoffer die vervolgens een vuurwapen zou hebben getrokken. Vervolgens zou D. ook een vuurwapen hebben getrokken en Peter Netten met vijf kogels hebben doodgeschoten. Tijdens het opsporingsonderzoek rees echter het vermoeden dat niet Kaan D. het slachtoffer heeft doodgeschoten, maar Anton R..

Bedacht verhaal

Volgens het OM is het verhaal bedacht door Martien R., de vader van Anton, die in 2023 door het gerechtshof tot zestien jaar cel is veroordeeld, voor het leiden van een criminele drugsorganisatie. Dat R. het verhaal heeft bekokstoofd, blijkt uit afgeluisterde gesprekken, waarin Martien R. zegt: ‘Het is beter dat hij vijftien jaar krijgt dan onze jongen.’ Ook de rechtbank vermoedt dat D. zijn medeverdachte uit de wind wilde houden: ‘Dat zegt nog niet dat hij degene is geweest die het schot loste.’

Geen direct bewijs

Hoewel de verdachten verklaarden dat zij aanwezig waren bij de schietpartij oordeelt de rechtbank dat echter niet kan worden bewezen dat Kaan D. het slachtoffer heeft doodgeschoten. Dat op zijn kleding schotresten zijn aangetroffen, bewijst nog niet dat hij ook daadwerkelijk de schutter was, maar kan er ook op wijzen dat hij in de directe omgeving van de schutter stond.

Ook over het scenario dat Anton R. de schutter zou zijn, bevat het dossier tekortkomingen. Ten eerste is er geen direct bewijs dat hij het vuurwapen hanteerde en er zijn geen vingerafdrukken of dna-sporen van hem op het wapen aangetroffen. Hoewel vele getuigen hebben verklaard, wijst geen van hen naar Anton R. als schutter.

Twijfelachtig

Een ander cruciaal punt is dat niet duidelijk is wie überhaupt het fatale schot of schoten losten en op welk moment dat precies gebeurde. Het dossier biedt ook ruimte aan scenario’s waarin een ander het slachtoffer heeft neergeschoten, maar ook dat kan niet zonder gerede twijfel worden vastgesteld.

Slechte camerabeelden

Verder speelt volgens de rechtbank mee dat veel vragen onbeantwoord bleven. Op de camerabeelden is bijvoorbeeld te zien dat er meerdere personen waren dan uit de verklaringen van de verdachten en getuigen blijkt. Dit roept de vraag op wie er die nacht allemaal nog meer aanwezig en mogelijk zelfs betrokken waren. De beschikbare camerabeelden waren bovendien van grote afstand, niet scherp en vooral donker.

‘Hoogst onbevredigend’

‘Bij een gebrek aan voldoende zekerheid over wie de daadwerkelijke schutter was, kan de rechtbank geen andere conclusie trekken dan zowel de 30-jarige als de 28-jarige vrij te spreken. De rechtbank betreurt het zeer dat het onderzoek er niet toe leidde dat de waarheid over de dood van het slachtoffer aan het licht is gekomen en vindt de uitkomst van deze zaak hoogst onbevredigend. De nabestaanden moesten jarenlang op dit vonnis wachten en de uitkomst, waarbij de rechtbank geen dader aanwijst, zal voor hen vermoedelijk moeilijk te verkroppen zijn. De rechtbank is zich hiervan bewust.’

15 dagen cel

Kaan D. is door de rechtbank wel mede schuldig bevonden aan het rookgordijn dat hij opwierp om te voorkomen dat de waarheid aan het licht zou komen. Zo meldde hij zich pas na drie dagen bij de politie, hij verklaarde in eerste instantie de schutter te zijn en wilde daarover vervolgens geen nadere vragen beantwoorden.

Dat de schutter daarmee een veroordeling en straf ontloopt, is volgens de rechtbank “onverteerbaar en doet beslist geen recht aan de zaak”.

Kaan D. wordt wel veroordeeld voor de ruzie tussen hem en Peter Netten waarbij hij het slachtoffer een gebroken neus sloeg. De rechtbank legt hem daarvoor 15 dagen gevangenisstraf op.

Anton R. kreeg vorig jaar in hoger beroep tien jaar cel voor onder meer wapen- en drugshandel. Tegen D. werd vorige week nog zeven jaar cel geëist in een grote cocaïnezaak.

Zie ook:

Getuige liquidatie Peter Netten dood nadat hij zichzelf in brand steekt

Eerst moet Brabantse “godfather” worden gehoord: rechtbank stelt uitspraak dodelijke schietpartij uit

Officier van justitie: ‘Kaan deelde klappen uit, Peter trok zijn mes en Anton schoot’