Duiken naar drugs door team douane vooral preventief

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Het duikteam van de douane heeft vorig jaar 600 kilo cocaïne onderschept. Hoewel dat slechts een klein deel is van het totaal, stelt het team dat de preventieve werking van hun acties belangrijk is. Ze zegt dit op de website van het Algemeen Dagblad.

Duikteam

Sinds er in 2005 in de Rotterdamse haven duikers werden gesignaleerd die drugs van een schip probeerden te halen, beschikt de douane over een eigen duikteam. Het complex van het team oogt als een gigantische bunker met ramen, met kantoorruimtes, kleedkamers en een fitnesshoek.

Ze staan 24 uur per dag paraat en controleren gemiddeld één schip per dag. Vorig jaar waren hun controles goed voor ongeveer 600 kilo onderschepte cocaïne, verdeeld over vier vangsten.

Informatie

De duikers kiezen hun schepen niet zelf uit, maar laten zich leiden door informatie van douane- en opsporingsdiensten, bericht het AD zondag. Doorgaans gaat het om schepen die uit Zuid-Amerika zijn vertrokken. Het verstoppen gebeurt terwijl het schip wordt geladen. De cocaïne verdwijnt veelal in ‘torpedo’s’ die aan de boeg hangen, maar dat kan ook zijn achter roosters of in dubbele wanden.

Hoewel hun aandeel in het totaal aan drugsinbeslagnames relatief is, is stoppen voor de douane geen optie. ‘Het gaat ook om het preventieve effect’, vertelt een duiker van het team die anoniem wil blijven. ‘Als de tegenpartij weet dat we schepen hier regelmatig onder water controleren, bedenkt ze zich wel drie keer voordat ze een zending naar Rotterdam sturen.’