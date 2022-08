Duikers douane vinden 150 kilo cocaïne onder schip in haven Amsterdam

Connect on Linked in

Het duikteam van de douane heeft woensdag tijdens een routinecontrole 150 kilo cocaïne gevonden onder een schip in de haven van Amsterdam.

Beeld: de aangetroffen drugs in de haven van Amsterdam (foto douane)

Zeeschip

De cocaïne werd gevonden onder een zeeschip, in de Westhaven van Amsterdam, dat afkomstig was uit Brazilië. De drugs zaten verstopt in tassen en zijn inmiddels vernietigd. Er is niemand aangehouden, meldt de douane in een bericht donderdag.

Onderzoek

Het HARC-team Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen de Douane, FIOD en politie, heeft de zaak verder in onderzoek.