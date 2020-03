Duikers in Spanje opgepakt met cocaïne (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie heeft een cocaïnelijn ontmanteld waarbij de drugs door duikers werd verstopt bij ventilatie-openingen in de romp van zeeschepen. Er zijn in de stad Avilés vier mensen aangehouden.

Ventileren

Het onderzoek begon nadat de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) met een tip was gekomen over een team van professionele duikers die voor een Colombiaanse drugsorganisatie zouden werken.

De duikers zwommen onder water naar in Zuid-Amerika aangemeerde schepen. In openingen onderaan de romp bij luiken die bedoeld zijn om te kunnen ventileren brachten ze vaten met cocaïne aan. Als de schepen eenmaal in Europese havens waren aangekomen werden de vaten weer losgemaakt en in half-opblaasbare boten aan land gebracht. Zo konden zendingen van 100 tot 200 kilo per schip worden overgezet naar Europa.

Havengebied

De politie hield een duikteam van de organisatie onder observatie dat zich aan het voorbereiden was om een zending van cocaïne in Spanje te lossen die in de Peruaanse havenstad Callao was bevestigd. De bestemming van het schip was de haven van Avilés aan de Noord-Spaanse kust.

Tijdens hun verblijf in Avilés ging het duikteam elke dag naar de haven, kennelijk om het gebied te bestuderen en te bepalen waar het beste punt was om ongezien in het water te komen.

Nadat het koopvaardijschip in Avilés was aangemeerd vertrokken ze op een avond naar het havengebied. Duikers van de Spaanse politie hielden de operatie in het water in de gaten. Daarna werden de duikers met 72 kilo cocaïne opgepakt.