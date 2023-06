Duits-Nederlandse politieactie tegen drugshandel in postpakketten

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag een man aangehouden die ervan wordt verdacht duizenden pakketten met drugs te hebben verstuurd. De arrestatie gebeurde op verzoek van de Duitse justitie. De aanhouding was onderdeel van een grotere politieactie.

Onderzoek

Het gaat om een 37-jarige man uit Oss. Hij wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor een grootschalige internationale drugshandel, waarbij zo’n 17.000 pakketten met drugs werden verstuurd. In Duitsland liep al langer een onderzoek naar meerdere verdachten in deze zaak.

Doorzoeking

Bij doorzoekingen in de woning van de man uit Oss en op andere locaties heeft de politie duizenden euro’s aan contanten, een vuurwapen, 55 liter amfetamine-olie en een kilo amfetaminen aangetroffen. Hij verhandelde soft- en harddrugs: 740 kilo amfetaminen, 19 kilo MDMA, 40.000 tabletten MDMA en 7 kilo meth-amfetaminen. De politie schat de opbrengst rond de 950.000 euro.

De Duitse en Nederlandse politie deden allebei onderzoek naar het account ‘Mysteryland’, waarmee de verdachte de drugs verhandelde op het Darkweb.

Levering

De Nederlandse verdachten waren verantwoordelijk voor tweewekelijkse ‘leveringen’ van drugspakketten bij een postagentschap in Duitsland. Deze pakketten gingen vervolgens de hele wereld over, meldt de politie in een bericht.

Woensdag is door de politie ook een man aangehouden die verdacht wordt van het vervoer van de drugs vanuit Nederland naar Duitsland. Het gaat om een 78-jarige man uit Lienden.

Daarnaast zijn er in woningen in Culemborg, Waalwijk, Dongen en Sittard doorzoekingen geweest en is in Dongen een 58-jarige man aangehouden. Duitsland heeft gevraagd om de overlevering van de aangehouden verdachten. In Duitsland zijn ook twee verdachten aangehouden.