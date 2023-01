Duits plofkraakonderzoek leidt naar explosieven in Roermond en arrestatie

Print This Post

De politie is maandagochtend tijdens een inval bij een garagebedrijf in Roermond op explosieven gestuit. Na de inval vond er in het Limburgse dorp Posterholt een arrestatie plaats. Volgens L1 gaat het om een Duits onderzoek naar een groep plofkrakers.

(Beeld uit archief)

De explosieven werden gevonden bij een inval op industriegebied Heide-Roerstreek in Roermond. Experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben de nog onbekende springstoffen meegenomen naar een terrein bij Asenray waar ze zijn opgeblazen.

Na de inval werd in hetzelfde onderzoek in Posterholt – op circa 10 kilometer van Roermond – een verdachte aangehouden. Ook in Utrecht vond een inval plaats.

Het onderzoek naar de groep plofkrakers wordt geleid door de Duitse autoriteiten. Het zou gaan om criminelen die sinds 2021 in verband worden gebracht met het opblazen van geldautomaten in de Zuid-Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg.