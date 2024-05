Duits wijnfeest blokkeert vluchtweg voor Nederlandse plofkrakers

Connect on Linked in

De Duitse politie heeft afgelopen maandag drie verdachten aangehouden na een plofkraak op een geldautomaat vlakbij de Luxemburgse grens. Hun vluchtweg werd geblokkeerd, omdat er een wijnfeest plaatsvond in het dorp waar zij toesloegen. Twee van de drie verdachten zijn Nederlanders.

Opgeblazen

In het plaatsje Wicheringen aan de Duitse grens met Luxemburg werd maandag 20 mei een geldautomaat van de Volksbank opgeblazen, rond half vijf in de ochtend. De mogelijke daders vluchtten in een BMW met Luxemburgse kentekenplaten.

Wijnfeest

Omdat de hoofdweg in het dorp was afgesloten in verband met een wijnfeest met Pinksteren, moesten de vluchtende plofkrakers van kleinere wegen gebruikmaken. Tijdens hun vlucht crashten ze, toen ze via een brugleuning in een greppel belandden. De daders vluchtten daarop te voet.

Zoektocht

De Duitse federale politie, de politie in Rheinland-Pfalz en de Luxemburgse politie startten daarop een zoektocht rond het dorp en aan de grens om de daders te vinden. In de loop van de dag werden er in het dorp drie personen gearresteerd in verband met de plofkraak. Het gaat om twee Nederlanders (24 en 25 jaar) en een Senegalees (20) die in Luxemburg woont.