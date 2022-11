Duitse broers aangehouden met 10 kilo heroïne bij Duits-Nederlandse grens

Connect on Linked in

De federale politie in Osnabrück heeft maandagochtend aan de Duits-Nederlandse grens twee Duitse drugskoeriers aangehouden die 10 kilo heroïne in hun auto vervoerden. Van de twee broers zit alleen de 45-jarige drugskoerier nog vast.

Vijf zakken

Een patrouille van de federale politie controleerde rond 10.00 op een parkeerplaats in Bad Bentheim (vlakbij Denekamp) een auto die via de Autobahn 30 Nederland was binnengereden. Een speurhond sloeg aan op de achterkant van het voertuig. In de kofferbak ontdekten politieagenten een verborgen ruimte met vijf zakken heroïne van in totaal ongeveer 10 kilo.

De twee inzittenden, een 45-jarige Duitser en zijn 54-jarige broer, werden daarop aangehouden en samen met de in beslag genomen drugs overgedragen aan de officieren van het douane-onderzoeksbureau Essen voor nader onderzoek.

460.000 euro

Volgens een woordvoerder van de federale politie in Bad Bentheim heeft de heroïne een straatwaarde van ongeveer 460.000 euro.

De vermeende drugssmokkelaars zijn dinsdagochtend op verzoek van het parket van Osnabrück voorgeleid aan de rechtbank in Nordhorn. De 45-jarige broer zit nog vast. Zijn 54-jarige broer is vrijgelaten.