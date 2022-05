Duitse justitie: belangrijke ondergrondse bankiers opgepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse Guardia Civil en de Duitse autoriteiten zeggen een belangrijke groep ondergrondse bankiers te hebben gearresteerd. In Spanje zijn drie Duitse verdachten gearresteerd. Ze werden gezocht door de politie in Heilbronn. De actie vond op 30 maart plaats in Málaga, in het belang van het onderzoek is de informatie pas deze woensdag naar buiten gebracht. De geschatte winst van de groep zou jarenlang rond de 250.000 euro per dag hebben bedragen.

Russische afkomst

De drie verdachten waren sinds 2021 op de vlucht voor de Duitse autoriteiten. De hoofdverdachte is een Duits staatsburger van Russische afkomst. Het schaduwbanksysteem heeft volgens de Duitsers voor honderden miljoenen euro’s aan criminele transacties verwerkt.

5%

De groep maakte het mogelijk grote contante geldbedragen te storten in Europa en dat geld op tal van andere plaatsen in de wereld op te nemen of wit te (laten) wassen.

De commissies beliepen tot 5 % voor elke miljoen euro die beheerd werd, zegt de politie.