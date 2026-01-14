‘Duitse officier van justitie speelde voor 2.500 euro per keer info door aan cocaïnebende’

Getipt over inval

Yashar G. wordt beschuldigd van in totaal veertien zaken van omkoping, schending van officiële geheimen en belemmering van de rechtsgang tijdens zijn ambt. Alles gebeurde van de zomer van 2020 tot het voorjaar van 2021. G. zou onder meer drugscriminelen hebben gewaarschuwd voor een naderende inval in het voorjaar van 2021. Sommigen wisten naar het buitenland te vluchten, naar Dubai en Turkije.