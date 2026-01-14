 Meteen naar de content
14 januari 2026

‘Duitse officier van justitie speelde voor 2.500 euro per keer info door aan cocaïnebende’

Voormalig officier van justitie Yashar G. heeft dinsdag negen van de in totaal veertien aanklachten bekend voor de rechtbank in Hannover. G. zou voor 2.500 euro per keer vertrouwelijke informatie uit strafrechtelijke onderzoeken over grootschalige cocaïnehandel hebben doorgespeeld aan criminelen. De officier was onder meer betrokken bij het onderzoek naar een recordvangst van 16.174 kilo cocaïne in 2021, in de Hamburgse haven, dat ook vertakkingen naar Nederland en Antwerpen had.

Laatste Nieuws

Getipt over inval

Yashar G. wordt beschuldigd van in totaal veertien zaken van omkoping, schending van officiële geheimen en belemmering van de rechtsgang tijdens zijn ambt. Alles gebeurde van de zomer van 2020 tot het voorjaar van 2021. G. zou onder meer drugscriminelen hebben gewaarschuwd voor een naderende inval in het voorjaar van 2021. Sommigen wisten naar het buitenland te vluchten, naar Dubai en Turkije.

