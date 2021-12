Duitse politie onderschept 1 miljoen cash bij grens

Connect on Linked in

Bij een voertuigcontrole aan de Duits-Nederlandse grens heeft de Duitse politie afgelopen zaterdag een miljoen euro contant geld gevonden in een bestelbus. De bestuurder is aangehouden.

Controle

Het geld werd afgelopen zaterdag rond 9.30 uur in de avond door Duitse politieagenten aangetroffen in een 31-kilo wegende doos die was verstopt tussen de overige lading.

Dat gebeurde, nadat een Volkswagen Transporter met een Hongaars kenteken bij een grenscontrole bij de A1 aan Duitse zijde (Autobahn 30, ter hoogte van Bad Bentheim) was aangehouden en naar een industriegebied geleid, waar ze werd doorgelicht. De Duitse politie maakte dit bekend.

Geld

De politie vond het geld in de bus, hoewel de chauffeur ontkennend had geantwoord op de vraag of hij wapens, drugs of geld ter waarde van meer dan 10.000 euro vervoerde. De politie heeft de 55-jarige Hongaarse bestuurder aangehouden. Hij zal worden vervolgd in verband met witwassen.

De douane in Essen is begonnen met een onderzoek naar de herkomst van het geld.