Duitse politie pakt 525 kilo cocaïne

Op dinsdag 28 mei is er in Frankfurt am Main 525 kilo cocaïne in beslag genomen en zijn zes verdachten aangehouden. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Frankfurt deze week bekendgemaakt.

225 kilo

De vangst was een gevolg van een onderzoek dat liep sinds oktober 2023, naar een groep die drugs distribueerde in Frankfurt am Main.

De politie had aanwijzingen dat in de omgeving van Dietzenbach een auto met de cocaïne zou rijden. Na controle bleek dat daarin 225 kilo cocaïne aanwezig was. De bestuurder van de auto, een 33-jarige man, werd aangehouden.

300 kilo

Nader onderzoek in Frankfurt am Main en omgeving leidden tot de arrestatie van nog eens vijf verdachten tussen de 25 en 48 jaar oud en de ontdekking van nog 300 kilo cocaïne.

Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met politiediensten in verschillende landen, aldus het parket in Frankfurt