Duitse politie vindt 1 miljoen euro cash en drugs in bestelbusje uit Nederland

Burgeragenten van de snelwegpolitie in Keulen hebben op 27 mei bij de controle van een bestelbusje met Slowaaks kenteken uit Nederland een miljoen euro contant geld aangetroffen. Ook werden heroïne en cocaïne gevonden. De politie van Noordrijn-Westfalen, die het nieuws pas vrijdag bekendmaakte, heeft de 34-jarige bestuurder uit Oekraïne opgepakt.

Smokkelruimtes

Bij het controleren van een Mercedes Vito met Slowaaks kenteken uit Nederland, ontdekten agenten in burger professionele smokkelruimtes onder de kofferbak en onder de dorpel van de passagiersdeur. In de geheime bergplaatsen zat verpakt in folie bijna 800.000 euro aan contanten. In een reistas op de stoel naast de bestuurder werd nog eens 200.000 euro aangetroffen. In de verborgen ruimtes werden ook heroïne en cocaïne aangetroffen.

De 34-jarige Oekraïner zit vast op verdenking van witwassen en drugshandel. De bestelbus is in beslag genomen. Vanwege het undercoveronderzoek maakte de politie pas vandaag het nieuws bekend.