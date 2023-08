Duitse regering besluit tot legalisering cannabis

De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt om cannabis in eigen kring te gebruiken. Duitsland wil hiermee het rechtssysteem ontlasten en het verdienmodel bij criminelen wegnemen. De wiet zal worden verbouwd door verenigingen.

Het parlement moet nog instemmen met het voorstel. Duitsers boven de 18 jaar mogen straks 25 gram cannabis in bezit hebben. Ook mogen ze maximaal drie cannabisplanten in huis hebben.

Het plan om cannabis-winkels toe te staan, is niet doorgegaan. Het zijn cannabis-clubs die dat gaan doen. Deze verenigingen zullen straks 500 mensen als lid mogen aannemen, en moeten strenge veiligheidsmaatregelen nemen om de wiet uit handen van derde te houden.

Minister Lauterbach van Volksgezondheid hoopt dat de wet het rechtssysteem ontlast en criminelen een flinke financiële klap geeft, schrijft NU.nl Maar er is ook kritiek. Sommigen zijn bang dat het drugsgebruik toeneemt. Ook vrezen critici dat de politie en justitie met meer werk worden opgezadeld door de plannen.

De regering van SPD, Groenen en FDP had zich in het regeerakkoord voorgenomen om de verkoop van cannabis te legaliseren via de gereguleerde verkooppunten. Maar het eerste wetsvoorstel van Lauterbach (SPD) was volgens de Europese Commissie niet in lijn met de Europese regels. Samen met landbouwminister Cem Özdemir (Groenen) werkte hij een nieuw beleid uit, dat veel minder ver gaat dan het eerste en uit twee fasen bestaat. Dit schrijft het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam:

In de eerste fase wordt meerderjarigen het bezit van maximaal 25 gram cannabis en drie bloeiende, vrouwelijke planten toegestaan. Ook kunnen gebruikers zich aansluiten bij een vereniging die gezamenlijk cannabis verbouwt en aan de leden verkoopt. Een lid van zo’n ‘cannabisclub’ mag maximaal 50 gram per maand kopen. Voor leden die jonger zijn dan 21 jaar geldt een maximum van 30 gram. Voor de clubs gelden strenge regels. Ze moeten bijvoorbeeld een beleid hebben om jeugd tegen overmatig gebruik te beschermen en de cannabis mag niet op de club zelf of er vlakbij worden gerookt.

In een tweede fase mag in aangewezen regio’s met pilotprojecten cannabis commerciëel worden verkocht in vergunningsplichtige en streng gecontroleerde winkels. Deze projecten worden wetenschappelijk begeleid om de invloed op de zwarte markt, de volksgezondheid en het gebruik door jongeren te onderzoeken. Deze tweede fase is in het huidige voorstel nog niet uitgewerkt, dat gebeurt volgens minister Lauterbach dit najaar.

Ook medicinaal gebruik van cannabis door patiënten wordt in het wetsvoorstel geregeld. Dit wordt verstrekt via apotheken. Landbouwminister Ozdemir is bij het voorstel betrokken omdat ook de kweek van hennep als landbouwgewas in het voorstel wordt geregeld. Deze hennep heeft een laag THC-gehalte en is niet geschikt als drugs.