Duitser (17) aangehouden na schietpartij bij hotel in Noordwijk

Bij een hotel aan het Picképlein in Noordwijk heeft op oudejaarsnacht een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte niemand gewond. In het hotel werd een 17-jarige jongen uit Duitsland aangehouden. Er zijn twee vuurwapens in beslag genomen.

Groep hotelgasten

Rond 00.20 kreeg de politie een melding van een schietincident bij een hotel aan het Picképlein. Daar zou een groep hotelgasten bij betrokken zijn geweest. Uit onderzoek bleek dat een hotelgast meerdere keren in de lucht had geschoten, zo meldt de politie maandagmiddag.

Door de schietpartij ontstond paniek bij hotelgasten die in de lobby werden opgevangen. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet.

Twee vuurwapens

Tijdens een doorzoeking van een hotelkamer werd een vuurwapen aangetroffen. Later werd op een dak van het hotel nog een vuurwapen aangetroffen. De verdachte is in het hotel aangehouden. Deze 17-jarige jongen uit de Duitse stad Mönchengladbach zit nog vast en wordt gehoord.

De twee vuurwapens zijn inbeslaggenomen en worden door de politie onderzocht.