Duitser verdacht van doodschieten DJ in Marbella (VIDEO)

Het onderzoek naar de dood van een DJ, enkele weken geleden op een illegaal feest in Marbella, heeft geleid tot de arrestatie van een Duitser die mogelijk lid is van de Hell Angels in Spanje. De man zou klachten hebben gehad over de muziek die de DJ die nacht verzorgde. Het onderzoek leidde tot de aanhouding van 10 verdachten.

Keukenvloer

Het incident deed zich voor in de vroege ochtend van 29 maart in een villa in de buitenwijk Guadalmina Alta. Een vrijstaand huis was daar voor een weekend verhuurd. De politie kreeg die ochtend een melding over schoten tijdens een feest in die villa.

Toen agenten ter plaatse kwamen was het huis verlaten en lag de Spaanse DJ JM Ares (‘Chema’, 40 jaar) levenloos op de keukenvloer met een schotwond in de nek.

De politie heeft binnen enkele dagen met enige moeite een lijst samen kunnen stellen van alle mensen die op het feest aanwezig waren.

Bravoure

In het onderzoek kwam naar voren dat voorafgaand aan de schoten de DJ al met de dood bedreigd was. Die intimidatie zou zijn bedoeld om de muziek die hij op een bepaald tijdstip van de nacht speelde te veranderen. Niet lang daarna werd er geschoten.

De hoofdverdachte is een Duitser die banden zou hebben met de Hell Angels. Hij zou met een aantal vrienden aan een tafel hebben gezeten op enige meters van de DJ.

Uit het politieonderzoek blijkt dat de recherche denkt dat de bedreigingen bravoure waren en dat de schoten niet waren bedoeld om de DJ te raken. Volgens de reconstructie in het politierapport haalde de hoofdverdachte een pistool tevoorschijn en drukte hij tweemaal af. Hij richtte op het plafond. Een kogel kaatste terug en raakte de DJ dodelijk in de nek.

Het slachtoffer liep nog naar de keuken maar was al zwaargewond. Al snel vluchtten alle feestgangers weg. Een van de aanwezigen belde later alsnog de politie.

Hummer

In minder dan 48 uur vonden de eerste arrestaties plaats. In de stad Malaga werd de vermeende schutter opgepakt, een Duitser van 30 jaar oud en een andere Duitser van 28 jaar. De twee waren in een Hummer met hoge snelheid op weg, volgens de politie om de stad te verlaten. Er werden in de Hummer een vest van de Hells Angels, een Grand Power K105 automatisch pistool met gewist serienummer, twee munitiemagazijnen, een geluiddemper en 1.635 euro in beslag genomen.

De 30-jarige wordt ervan verdacht de schutter te zijn. De ander van het verzwijgen van een dodelijk misdrijf en dood door schuld door het verlaten van de plaats van het ongeluk.

Voor deze laatste misdrijven zijn nog acht anderen opgespoord en aangehouden. Onder hen zijn een 43-jarige Duitse staatsburger en een 34-jarige Irakees, vrienden en metgezellen van de vermeende schutter. Andere verdachten zijn de organisatoren van het feest: een 53-jarige Dominicaan en een 35-jarige Spanjaard, verder drie Spaanse beveiligers en een 40-jarige Spaanse DJ.