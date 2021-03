Duitsland: veroordeelde man na 58 jaar vrij

Connect on Linked in

Een man die in Duitsland tot levenslang was veroordeeld komt na 58 jaar op vrije voeten. Hij is de langste zittende gedetineerde van het land. De man werd in 1963 in Berlijn veroordeeld voor een dubbele moord. Hij is inmiddels 84 jaar.

Overval

De man pleegde een overval op een stelletje dat in een geparkeerde auto zat en schoot de slachtoffers daarna dood.

Anders dan in Nederland betekent in Duitsland een levenslange straf niet daadwerkelijk levenslang. Na vijftien jaar is het mogelijk om een procedure te starten om vervroegd te worden vrijgelaten. In de afgelopen jaren hebben rechtbanken herhaaldelijk zijn verzoeken om opschorting van de rest van de levenslange gevangenisstraf afgewezen, onder meer omdat de man nog steeds gevaarlijk werd geacht.

Karlsruhe

Meest recent was een vonnis van de regionale rechtbank van Karlsruhe die zijn verzoek in mei vorig jaar afwees. De advocaat van de man had hiertegen met succes een klacht ingediend. En nu heeft een rechtbank in Berlijn in hoger beroep zijn aanvraag voor in vrijheidsstelling op 17 maart toegewezen.

De Berlijnse rechtbank verwees voor zijn beslissing naar een deskundigenrapport dat ook aan de regionale rechtbank in Karlsruhe was voorgelegd. De rechtbank woog dit rapport anders dan de lagere rechter. ‘Het is altijd belangrijk om het belang om weer in vrijheid te komen af te wegen tegen de gevarenprognose’, aldus een woordvoerder van de rechtbank.

Om de privacy van de man te waarborgen zal niet de precieze datum van zijn vrijlating bekend worden gemaakt.