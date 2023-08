Duizenden lachgastanks in beslag genomen

Connect on Linked in

De politie heeft in Nootdorp bijna vierduizend flessen lachgas aangetroffen. Ook vond ze zes dozen met wit poeder. Eerder werd in dezelfde straat ook al lachgas in beslag genomen.

Flessen

Agenten troffen donderdagavond 3.758 lachgasflessen aan in een pand aan de Meesterstraat in Nootdorp. De politie wijst op het ontploffingsgevaar, terwijl de tanks in een woonwijk stonden.

Onderzoek

Op 26 juli werden in dezelfde straat, in een ander pand, ook al 1.200 lachgasflessen in beslag genomen. Of deze twee zaken met elkaar te maken hebben, is onderdeel van het onderzoek.

Vanaf 1 juli zijn politie en OM de handel, transport, productie en bezit van de drug lachgas gaan opsporen en vervolgen. Per 1 januari 2023 nam de politie aangetroffen lachgas in beslag.