Duizenden liters chemicaliën bij drugsdumping in Asten

Op de Bus in Asten is zaterdagochtend een grote hoeveelheid drugsafval aangetroffen. Het gaat om 21 grote vaten, zeven grote vloeistoftanks en elf jerrycans. De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord van de drugsdumping.

Een voorbijganger trof het drugsafval rond 05.20 aan. Het lag verspreid over de weg en in de ernaast gelegen berm en sloot. Van de vaten kwamen dampen af. Ook lekten enkele vaten op de weg en in de bodem.

Het opruimen ervan duurde de hele zaterdag. Het zou volgens getuigen gaan om duizenden liters. Een sloot, waarin niet veel water stond, is leeggezogen.

Doordat het meeste afval op de weg lag, valt de vervuiling voor de natuur relatief mee.

De politie meldt bezig te zijn met een onderzoek naar de exacte inhoud, de daders en de herkomst van het drugsafval. Gezien de omvang van de dumping zijn de vaten waarschijnlijk vervoerd in een bestelauto of (kleine) vrachtauto.