Duo in Roemenië opgepakt voor internetfraude op NL’se huizenmarkt

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In een gezamenlijk onderzoek naar cybercriminaliteit, ondersteund door Eurojust, hebben de Roemeense en Nederlandse autoriteiten in Roemenië twee verdachten gearresteerd die sinds 2015 betrokken zouden zijn bij grootschalige online fraude op de Nederlandse huizenmarkt. Dat meldt Eurojust.

Nepadvertenties

De verdachten plaatsten nepadvertenties voor huurappartementen op online platforms en overtuigden honderden slachtoffers om één ​​of twee maanden huur te betalen zonder eerst het pand te bezoeken. Door te communiceren via messenger-systemen wisten de verdachten anoniem te blijven en werden de betalingen doorgesluisd naar bankrekeningen in verschillende landen om de opbrengsten van de fraude te verbergen en wit te wassen.

Europese aanhoudingsbevelen

Naast de aanhoudingen werden twee huizen doorzocht en zijn telefoons, computerapparatuur en een grote hoeveelheid contant geld in beslag genomen. Hoeveel precies is niet bekendgemaakt. De Nederlandse autoriteiten hebben voor de verdachten Europese aanhoudingsbevelen ingediend om hen in Nederland te vervolgen.

Het Roemeense Openbaar Ministerie en de politie in de Roemeense stad Râmnicu Vâlcea hebben in een gezamenlijk onderzoeksteam samengewerkt met het Nederlandse Openbaar Ministerie en de Haagse politie. Het onderzoek werd gefaciliteerd door Eurojust, het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken.