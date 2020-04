Duo opgepakt voor overdracht 80 kilo MDMA

Connect on Linked in

Een observatieteam van de politie heeft deze week in Egmond aan Zee twee verdachten gearresteerd vanwege de overdracht van 80 kilo MDMA. De overhandiging vond plaats in big shopper tassen. De verdachten zijn een 50-jarige man uit Egmond aan Zee en een 49-jarige man uit Rosmalen.

Controle

De politie observeerde dinsdag de overdracht van big shopper tassen, omdat daarin vermoedelijk drugs zaten. Op de A2 zette de politie daarop een auto stil voor controle, omdat die vermoedelijk betrokken was bij de overdracht. In de tassen bleek ongeveer 80 kilo aan MDMA brokken te zitten, waarop beslag is gelegd. De bestuurder van de auto is aangehouden. De verdachte uit Egmond aan Zee, die de big shopper tassen had overgedragen, werd woensdag aangehouden.

Doorzoekingen

Dinsdag zijn twee doorzoekingen verricht, eerst in Egmond aan Zee en later in Rosmalen. Op beide adressen zijn gegevensdragers in beslag genomen. In het huis in Egmond aan Zee heeft de politie bovendien beslag gelegd op administratie, dure horloges en diverse elektronische apparatuur. De rechter-commissaris in Den Bosch heeft vrijdag bepaald dat de twee verdachten nog zeker twee weken vast blijven zitten.