Duo plaatste handgranaat bij woning Voorburger (VIDEO)

De politie zoekt twee jonge mannen voor het neerleggen van een handgranaat voor een huis in Voorburg op 12 oktober 2020. In de nacht ervoor werd de auto van de bewoner van het huis in brand gestoken.

In Opsporing Verzocht bracht de politie beelden naar buiten van het tweetal dat de granaat achterliet. Of zij ook betrokken waren bij het aansteken van de autobrand is niet duidelijk.

De handgranaat werd achtergelaten bij een woning aan de Sionsstraat. De in brand gestoken Range Rover stond aan de Raadhuisstraat. De auto werd die nacht rond 04.10 in brand gestoken. Even na 11.15 werd de handgranaat neergelegd bij de woning van het slachtoffer.

De politie zegt dat het motief voor de bedreiging onbekend is.