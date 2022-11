Duo vast voor handel in vuurwapens en drugs na gekraakte Sky ECC-chats

Print This Post

De rechter-commissaris bij de rechtbank in Zwolle heeft vrijdag twee mannen voor twee weken langer vastgezet vanwege handel in vuurwapens en drugs. De mannen zijn dinsdag aangehouden in een onderzoek van de Landelijke Recherche. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het gaat om een 39-jarige man uit Purmerend en een 26-jarige man uit Eindhoven. Het onderzoek naar het duo begon in september 2022 naar aanleiding van ontsleutelde chatberichten van Sky ECC, een aanbieder van cryptofoons voor de onderwereld. De onderzochte berichten konden recent worden ontsleuteld.

Vermoedelijk communiceerden de aangehouden verdachten begin 2021 in versleutelde chatberichten over de verkoop van (automatische) vuurwapens en drugs. Bij de doorzoeking van hun woningen is beslag gelegd op mobiele telefoons, luxe horloges, pepperspray, een vuurwapen, onderdelen van vuurwapens, munitie en enkele honderden grammen hasj.

Beide verdachten zitting in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.