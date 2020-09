Dure “Nederlandse” auto’s van de weg gehaald

Connect on Linked in

In de noordwestelijke Spaanse stad Lugo, in Galicië, zijn vier praktisch nieuwe en dure auto’s met een tijdelijk Nederlands kenteken van de straat gehaald. De voertuigen waren voorzien van een kenteken dat maar een dag geldig was, en uitsluitend in Nederland. Bovendien waren de auto’s waarschijnlijk onverzekerd.

Lokale politieagenten zagen de wagens vrijdag vlak bij elkaar geparkeerd staan en besloten de kentekens te checken. Daarna zijn ze afgesleept.

Dit soort tijdelijke kentekens kunnen op internet gratis worden aangevraagd. Soms worden ze gebruikt om gestolen auto’s in Nederland te verplaatsen.

Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat deze auto’s uit België kwamen. Het is nog niet vastgesteld dat de voertuigen gestolen zijn. Onbekend is wie de auto’s in Lugo heeft neergezet.