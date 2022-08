Düsseldorf: drie Nederlanders opgepakt om drugsdelicten

Print This Post

Op de luchthaven van Düsseldorf zijn maandag twee Nederlanders gearresteerd die werden gezocht voor verdenkingen over drugshandel. Maandagavond wilde een Nederlander een vlucht nemen naar Adana, in het zuiden van Turkije, toen van de federale politie bij een controle constateerden dat het Openbaar Ministerie in Kleef (Noordrijn-Westfalen) hem zoekt.

Tübingen

Deze week ging er een arrestatiebevel tegen hem uit omdat hij in januari van dit jaar met twee anderen grote hoeveelheden wiet, xtc en cocaïne in Duitsland zou hebben geïmporteerd en verkocht.

Iets later op dezelfde maandagavond arresteerde de federale politie nog een tweede Nederlander: een ​​43-jarige man. Het Openbaar Ministerie in Tübingen (deelstaat Baden-Württemberg) zocht hem al twaalf jaar voor de import in Duitsland van grote hoeveelheden wiet.

Afpersing

Vorige week arresteerde de politie op de luchthaven van Düsseldorf een 49-jarige Nederlander die naar Istanboel wilde vliegen. Hij werd gezocht door de politie in Düsseldorf. De man werd in 2008 veroordeeld voor drugshandel en een poging tot afpersing. Van zijn acht jaar cel moest hij er nog 3,5 jaar uitzitten.