Duurste huis in Europa staat bij Marbella (VIDEO)

Met de verkoop van wat waarschijnlijk het duurste optrekje van Europa is komt er mogelijk een einde aan de leegstand van Villa Cullinan, in de heuvels achter Marbella. Met de verkoop is 32 miljoen euro gemoeid. De villa is prima geschikt voor een bad guy in een James Bond-film. Hoe dan ook, het bouwwerk heeft verschillende prijzen voor vormgeving en architectuur ontvangen.

Villa Cullinan ligt op een landgoed van 14.000 vierkante meter in La Zagaleta de Benahavís, en alles is er groot. De bezoeker wordt verwelkomd bij de ingang door majestueuze beelden van Salvador Dalí.

De villa staat op ruim 3.000 vierkante meter, en telt tien slaapkamers, veertien badkamers. De master bedroom beslaat een gehele vleugel op de eerste verdieping. Natuurlijk zijn er in de villa een fitnessruimte, een wellnesscentrum en een bioscoopzaal.

Er zijn ook twee garages, eentje met parkeerplaats voor tien tot vijftien auto’s, en een bescheidener parkeergarage voor maximaal vier auto’s.

Het zwembad is ruim: meer dan twintig meter, en is omringd door terrassen met uitzicht op de Middellandse Zee en exotische bomen die voor voldoende schaduw zorgen.

Het is volgens de verkoper één van de veiligste herenhuizen van Europa. La Zagaleta is zelf al een gated community die onbevoegden niet zomaar kunnen doorkruisen.