Echt waar: politie Noord-Nederland heeft teveel agenten (VIDEO)

Terwijl de korpschef van de Nationale Politie deze week nog naar buiten bracht dat de politie ‘minstens zeshonderd miljoen euro’ tekort komt om het capaciteitsprobleem op te lossen – en over te weinig wijkagenten beschikt – blijkt dat de politie Noord-Nederland juist teveel agenten heeft. Dat blijkt uit onderzoek van de drie noordelijke regionale omroepen, uit Friesland Groningen en Drenthe.

Forensisch onderzoek

Het overschot in Noord-Nederland is een gevolg van de komst van de Nationale Politie in 2013. Er zijn 200 voltijdsbanen teveel. Met name is er een overschot aan wijkagenten. Er is in het noorden juist behoefte aan mensen die op cybercriminaliteit kunnen werken of forensisch onderzoek kunnen doen. Het is door het personeelsoverschot ook lastig om hiervoor mensen te werven.

De politievakbonden zeggen overigens dat er in Noord-Nederland in sommige gebieden van een overschot aan wijkagenten niets te merken is. Door roosterproblematiek en ziektes is het toch moeilijk om overal genoeg blauw op straat te krijgen.

Het korps in het noorden tobt ook met de wijd verspreide werkplekken, een agent uit Harlingen is niet zomaar inzetbaar in Emmen. Door de invoering van de Nationale Politie zijn de korpsen van Drenthe, Friesland en Groningen omgevormd tot één politie-eenheid Noord-Nederland.

Politiechef Veldhuis denkt in 2023 de zaken in het noorden op orde te hebben.

Gezag

Henk van Essen, de baas van de Nationale Politie, vindt dat in Nederland in het algemeen meer politiemensen de wijken in moeten om vroegtijdig problematiek aan te kunnen pakken. Van Essen vindt ‘lokale verankering’ een topprioriteit. Hij denkt dat daardoor het gezag en de waardering voor de Nederlandse politie in vergelijking met sommige andere landen zoals Frankrijk relatief groot is. Hij signaleerde ook dat er grote regionale verschillen in behoefte zijn: ‘Dat betekent dat je in de Utrechtse wijk Lombok, in Amsterdam-West of in de Schilderswijk in Den Haag een andere samenstelling van je politieteam moet hebben dan op bijvoorbeeld het Drentse platteland.’