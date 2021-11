Echtgenote van El Chapo krijgt zeer lage celstraf

Connect on Linked in

De vrouw van de Mexicaanse drugshandelaar Joaquín “El Chapo” Guzman is door een Amerikaanse federale rechter in Washington veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Emma Coronel Aispuro heeft in juni van dit jaar bekend betrokken te zijn geweest bij samenzwering om heroïne, cocaïne, marihuana en methamfetamine naar de VS te smokkelen, samenzwering om geld wit te wassen en betrokkenheid bij transacties van het Sinaloa-kartel. De openbare aanklager had vier jaar cel geëist.

300 dollar

Emma Coronel is ook een borgsom van 300 dollar opgelegd. Dat bedrag valt laag uit. Eerder betaalde ze aan de Amerikaanse federale overheid 1,5 miljoen dollar ontnemingsvordering. De rechter is van oordeel dat Coronel nu niet de middelen heeft om een ​​hogere borgsom te betalen. Coronel heeft al negen maanden straf uitgezeten. Ze krijgt na haar straf nog een proeftijd van 4 jaar onder toezicht.

Coronel heeft tegenover de rechtbank op de zitting die over haar straf werd gehouden spijt betoond:

Met alle respect, ik spreek u vandaag aan om mijn oprechte spijt te betuigen voor alle schade die ik mogelijk heb aangericht, en ik vraag u en alle burgers van dit land om mij te vergeven.

Ze smeekte de rechter haar gevangenisstraf laag te houden omwille van haar jonge dochters en vroeg de rechter expliciet haar niet extra straf te geven omdat ze de vrouw van El Chapo is.

Speculaties

Het had veel slechter kunnen aflopen voor Coronel omdat volgens federale richtlijnen de straf op 14 jaar had kunnen uitkomen. De lage eis van vier jaar van de federale aanklagers voedde speculaties dat ze op de achtergrond een deal heeft gesloten, en informatie aan justitie heeft gegeven.

Haar echtgenoot El Chapo zit in de Verenigde Staten een levenslange celstraf uit.