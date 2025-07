Ecuadoraanse drugsbaas “Fito” uitgeleverd naar Verenigde Staten

Gevangenis Macías Villamar (1979) komt uit de kustplaats in Manta in Ecuador. Los Choneros wordt verantwoordelijk gehouden voor grootschalige cocaïnehandel, moorden, afpersing en het aansturen van gewelddadige opstanden in Ecuadoraanse gevangenissen.

Fito zat jarenlang gevangen in het Litoral-gevangeniscomplex in Guayaquil, waar hij ondanks zijn detentie zijn criminele activiteiten voortzette. Hij was ook verdacht van opdracht geven voor de liquidatie van een presidentskandidaat. In Ecuador wordt grootschalige drugshandel veelal vanuit gevangenissen aangestuurd.

In januari 2024 ontsnapte hij op spectaculaire wijze uit de zwaarbeveiligde gevangenis, wat leidde tot een nationale crisis en een golf van geweld in Ecuador. Na een maandenlange klopjacht werd hij in juni 2025 opnieuw gearresteerd door een gezamenlijke operatie van Ecuadoraanse en internationale veiligheidsdiensten.

VS

De Verenigde Staten hebben om de uitlevering van Fito gevraagd vanwege zijn betrokkenheid bij internationale drugshandel. De VS beschuldigen hem van het smokkelen van grote hoeveelheden cocaïne naar Noord-Amerika, het leiden van een criminele organisatie en het witwassen van geld. Volgens Amerikaanse justitie werkte Fito samen met Mexicaanse kartels, waaronder het Sinaloa-kartel, en was hij een spilfiguur in de distributie van drugs naar de VS en Europa.

Hij zal voor een rechtbank in Brooklyn, New York, terechtstaan voor drugshandel, witwassen van geld en het leiden van een criminele organisatie.