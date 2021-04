Ecuadoriaanse vrouw in Spanje gearresteerd voor groot cocaïnetransport

Connect on Linked in

In Spanje hebben agenten van de Nationale Politie in Barcelona deze week een voortvluchtige vrouw uit Ecuador gearresteerd. Ze zou bekend staan als “La Señora” of “la Jefa”. Ze was voortvluchtig omdat ze wordt gezocht in een onderzoek naar meerdere grote cocaïnetransporten van Colombia naar Mexico.

De autoriteiten in het southern district van de staat Californië had haar internationaal laten signaleren. Ze zou betrokken zijn geweest bij het smokkelen van 3.400 kilo cocaïne uit Colombia naar de Verenigde Staten.

Binnen een criminele organisatie zou de vrouw de bevoorrading hebben geregeld van schepen die met cocaïne langs de westkust van Zuid-Amerika naar het noorden voeren.