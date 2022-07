Eerst beschoten, nu aanslag met explosief, op gezondheidscentrum

Connect on Linked in

Een gezondheidscentrum in Rotterdam-West is deze week beschoten, en op donderdag is er een explosief in het pand afgegaan. Het gaat om een gezondheidscentrum aan de Aelbrechtskade. De schade bleef beperkt, er raakte niemand gewond.

(beeld uit archief)

Eén dader zou donderdag een explosief hebben laten afgaan. Volgens getuigen ging deze ervan door in de richting van Mathenesserbrug.

In de vroege ochtend van dinsdag waarschuwden buurtbewoners de politie nadat er meerdere schoten waren gehoord bij het pand. De dader ging er op een scooter vandoor in de richting van de Mathenesserbrug. Agenten vonden kogelinslagen in het pand en vonden meerdere hulzen.

Volgens de politie was het onduidelijk waarom het pand is beschoten. De politie zegt dat er ‘vooralsnog geen aanwijzingen zijn’ die een verband tussen deze beschieting en andere beschietingen op de panden in Rotterdam doet vermoeden.