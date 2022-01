Eerste cocaïne-klapper van 2022: vier ton

Connect on Linked in

In Essen (B) net over de grens in West-Brabant heeft de Belgische federale gerechtelijke politie in een loods maandag 4.000 kilo cocaïne gevonden. Er zitten zes verdachten vast in de zaak, één verdachte is op vrije voeten gesteld. De politie deed een inval in een loods aan de Peepolderlaan in Essen. Volgens de Gazet van Antwerpen was kort daarvoor een container afgeleverd.

De container had enige tijd in de haven gestaan en stond onder observatie van de recherche. De zending was aangevoerd op een schip vanuit Peru. Bij de inval trof de politie zeven mensen aan. Daarbij was ook de chauffeur van de vrachtwagen die de container van de haven naar de loods in Essen had gebracht. De aangehouden verdachten zijn vijf Belgen twee Britten.

De Belgische politie schat de straat waarde van de drugs op minstens 200 miljoen euro.

De onderzoeksrechter in Antwerpen zes verdachten in voorlopige hechtenis geplaatst en één onder voorwaarden op vrije voeten gesteld, dat is de chauffeur die container had afgehaald en afgeleverd.