Eerste inleidende zitting tegen verdachte van moord Duivendrecht

Op woensdag 26 februari vindt in de rechtbank in Amsterdam de eerste pro-formazitting plaats tegen de 49-jarige A.M. die wordt verdacht van het doodschieten van de 34-jarige kapper Seif Ahmed in Duivendrecht. Het slachtoffer werd op 1 oktober 2019 in zijn auto op de Buitensingel zwaargewond aangetroffen en overleed kort daarna. Het jonge dochtertje van de man die op de achterbank zat bleef ongedeerd.

De recherche hield in eerste instantie rekening met drie mogelijke scenario’s, waaronder de mogelijkheid dat de man zichzelf van het leven had beroofd. Onderzoek wees echter uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Geen bekende politie

De 34-jarige Seif Ahmed kwam uit Egypte en was de afgelopen jaren vooral actief als kapper in Amsterdam-West. Hij was geen bekende van politie en justitie. De politie hield op 22 november 2019 in Amstelveen een 49-jarige man aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Ahmed. Achterin de auto van het slachtoffer zat zijn pas veertien maanden oude dochtertje.