Eerste ‘Zuid-Amerikaans-achtige’ cocaïnelab in Spanje ontmanteld (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft in de buurt van Madrid het eerste cocaïnelab in Spanje ontmanteld met een structuur die vergelijkbaar is met die in de Zuid-Amerikaanse jungle, met een capaciteit om 120 kilo drugs per week te produceren. Het lab – alleen beschut door enkele partytenten en dekzeilen – werd gevonden bij een grote boerderij. Er zijn twaalf verdachten aangehouden, onder wie de leider van de organisatie en zijn luitenant, en er zijn tien huiszoekingen uitgevoerd: zes in Malaga, drie in Madrid en één in Córdoba.

Speciale arrestatieteams hebben daarnaast ter plaatse vijf “koks” gearresteerd bij het cocaïnelab, die tijdens het extraheren van de cocaïne alleen benzine, ammoniak en water gebruikten.

Start onderzoek

Het onderzoek naar de criminele organisatie begon in mei dit jaar, nadat de Spaanse politie ontdekte dat de leider en zijn handlanger, die in de provincie Malaga woonden en een luxe leven leidden, een grote hoeveelheid chemicaliën in bezit hadden, evenals alle benodigde materialen om een drugslab in te richten. Hiervoor had de groep een opslagruimte in Córdoba, weer iets later werden spullen opgeslagen in een zeecontainer op een parkeerplaats aan de Costa del Sol.

Colombiaanse “koks”

Tijdens het onderzoek kwam een Dominicaan in beeld, die verantwoordelijk was voor het toezicht op het productieproces in het cocaïnelab en het organiseren van de distributie van de drugs. De Dominicaan rekruteerde drie Colombiaanse “koks” die speciaal naar Spanje kwamen om cocaïne te produceren. Het cokelab en de boerderij werd door de groep zelf in de gaten gehouden met een drone.

Zakken cement

De Spaanse politie kwam er achter dat de organisatie een grote villa had gehuurd in de stad Coín (Málaga), waar het laboratorium aanvankelijk zou komen, maar om veiligheidsredenen besloten ze uiteindelijk om het in de provincie Madrid te installeren. Voor de overdracht van de cocaïne stopten de leden van de groep het in zakken met cement en namen ze strikte veiligheidsmaatregelen, zoals het gebruik van shuttle-voertuigen.

De bestemming van de zakken cement was aanvankelijk een wasstraat die werd beheerd door leden van de organisatie, en later een grote landelijke boerderij, beiden in steden in de buurt van Madrid. Vanaf dat moment werd de boerderij geobserveerd door agenten.

85 kilo cocaïnepasta

Bij een inval in het cocaïnelab werden vijf “koks” opgepakt. Daarnaast werd 85 kilo cocaïnepasta en 250 kilo met cocaïne geïmpregneerd cement aangetroffen. Ook zijn onder meer 950 liter chemicalien, zes voertuigen en 36.000 euro aan contanten in beslag genomen.

In de provincie Malaga werden de leider van de groep en zijn rechterhand gearresteerd. Daarnaast werden zes huiszoekingen verricht in Malaga, drie in Madrid en één in Córdoba. Naast voertuigen en een pistool met munitie zijn contant geld, documentatie en chemicaliën in beslag genomen.