‘Eigenaar getroffen Utrechtse broodjeszaak denkt aan kwajongensstreek’

Connect on Linked in

De eigenaar van de door een explosie getroffen Italiaanse broodjeszaak in Utrecht denkt dat het gaat om een kwajongensstreek. Anouar Haki van Panino Fresco aan de Sint Maartensdreef in Utrecht-Overvecht zegt tegen RTV Utrecht dat er waarschijnlijk alleen een Cobra is afgegaan.

Trend

De schade is vervelend, maar niet enorm. Er is alleen een ruit uit de voorgevel van het pand geblazen.

Haki zegt zich zorgen te maken over de trend dat horecazaken zomaar gesloten kunnen worden na een als dit. Of zijn zaak op last van de burgemeester ook gesloten gaat worden is nog niet duidelijk. Volgens RTV Utrecht heeft de politie geen aanwijzingen dat Haki banden heeft in het criminele milieu.

Het gebeurt vaak dat horecazaken zomaar gesloten worden. Haki: ‘Je kunt nu met een stuk vuurwerk van 10 euro een zaak laten sluiten.’

Haki pleit voor landelijke regels zodat beter kan worden bepaald welke ondernemers fout bezig zijn en welke niet.

Onzin

Dat criminelen iets met hem te verrekenen hebben is onzin, zegt Haki: ‘Ik heb geen vijanden. Misschien is het iemand geweest die een verkeerd broodje heeft gekregen of iemand die afgunst heeft. Ik weet het niet.’

Hij heeft tien werknemers in dienst.

Zijn broodjeszaak is verbonden aan een stichting die activiteiten organiseert voor kwetsbare jongeren en ouderen.

Dader

De dader die de Cobra gooide is goed door bewakingscamera’s in beeld gebracht. Het gaat om een in het zwart geklede persoon.

In oktober vorig jaar was er in Overvecht een brandstichting bij snackbar Big Mo op de Seinedreef.