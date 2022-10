Woning in Amstelveen beschoten, Utrechtse snackbar doelwit explosief

Connect on Linked in

In de nacht van dinsdag op woensdag is in Amstelveen een pand aan de Veilmeesterweg beschoten. De politie kreeg om 02.46 een melding over de beschieting. Ter plaatse bleek dat er waarschijnlijk geen gewonden zijn gevallen. Op straat lagen hulzen en de agenten constateerden meerdere kogelinslagen.

Ondiep

Over daders van de beschieting in Amstelveen is nog niets bekend geworden.

Ook in Utrecht waren er de afgelopen weken aanslagen. De politie Midden-Nederland maakte woensdag bekend dat er in de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 oktober in de wijk Ondiep een woning is beschoten. Doelwit was een woonhuis in de Druifstraat.

Big Mo

In Utrecht was er de dag ervoor, op 9 oktober, rond 23.30 een brand op de Seinedreef in de wijk Overvecht. Snackbar/cafetaria Big Mo’s was het doelwit. Er was sprake van brandstichting. Een onbekende rende weg, nadat hij een brandbare vloeistof tegen de gevel van het cafetaria had gespoten.

Vorige week woensdagnacht 12 oktober ontplofte omstreeks 00.30 een explosief bij de snackbar, waarna opnieuw brand ontstond. Een getuige meldde dat kort na de explosie en na het ontstaan van de brand twee mannen op een scooter weg zijn gereden.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de aanslagen op de drie objecten met elkaar te maken hebben