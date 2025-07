‘Eigenaar voormalige Rotterdamse club gearresteerd in Dubai’

Aboutaleb Het is nooit bewezen dat Y. zich inliet met drugshandel of witwassen, ondanks suggesties door onder meer de voormalige burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. In 2022 was Y. verdachte in een onderzoek naar witwassen en cocaïnehandel, onder meer van een transport dat in februari 2021 in Antwerpen was binnengelopen. Veroordeeld werd hij niet en evenmin voor de rechter gebracht.

Reden?

Over de reden van de aanhouding hebben de bronnen van het Algemeen Dagblad geen duidelijkheid gegeven, ook niet of de aanhouding verband houdt met een rechtshulpverzoek van een ander land, of niet.

Nachtclub BLU in Rotterdam werd vanaf 2017 beschoten en bedreigd, in 2022 gebeurde dat voor het laatst. Aboutaleb liet de club vijf keer sluiten. Nadat hij verdachte was geworden werd hij vanaf 2022 niet meer in Nederland gezien en vestigde hij zich in Dubai.

Club Magnum in Zoetermeer werd eveneens verschillende keren beschoten door onbekenden. In 2022 legde justitie beslag op de club.