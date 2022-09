Eigenaar Zoetermeerse club staat op opsporingslijst Interpol

Connect on Linked in

De eigenaar van de gesloten clubs Blu in Rotterdam en Magnum in Zoetermeer wordt sinds 10 mei van dit jaar internationaal gezocht door Interpol, op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Het Nederlandse Openbaar Ministerie verdenkt Ibrahim Y. (34) van onder meer betrokkenheid bij grootschalige handel in heroïne en cocaïne en van witwassen. Dat blijkt uit stukken uit het politiedossier ten behoeve van het arrestatiebevel van Y. die Crimesite heeft ingezien.

Karachi

Volgens de stukken verdenkt de recherche Y. op basis van door de politie gekraakte chats van Sky-ECC. Daarbij gaat het om een reeks contacten die Y. had over transporten van drugs. Hij heeft daarbij volgens de recherche ook foto’s gevoegd, onder meer van inpakken van drugs en smokkelmethodes. Justitie verdenkt Y. ervan heroïne te hebben gesmokkeld vanuit Karachi in Pakistan.

Verder zou hij betrokken zijn geweest bij de smokkel in 2020 van een zending cocaïne vanuit de Colombiaanse havenstad Santa Marta naar Antwerpen. Op basis van Sky-berichten concludeerde de recherche dat er door Y. 400 kilo in de bodem van een Maersk-container is verscheept.

Op 13 februari 2021 nam de politie in Den Haag een partij drugs in beslag waar Y. volgens de recherche over zou hebben gesproken op de chat. En op 22 februari sprak hij over een ‘gevallen’ zending cocaïne in Colombia op weg naar Antwerpen die van hem zou zijn.

Blu

Ibrahim Y. uit Leiden is al jaren in conflict met de gemeenten Rotterdam en Zoetermeer over clubs die hij heeft uitgebaat. Het Algemeen Dagblad schreef onlangs dat de gemeente Rotterdam in 2017 al vermoedens had dat Y. betrokken was bij drugshandel en tegelijkertijd eigenaar was van Club Blu in Rotterdam, toen de grootste en succesvolste club van de stad.

Daarvoor was al hij exploitant van Club Magnum in Zoetermeer. Vanaf 2017 wordt Club Blu in Rotterdam doelwit van incidenten. Er wordt een granaat voor de deur gevonden en de deur van de club wordt beschoten. Y. deed aangifte en uiteindelijk gaat de club weer open. Na veel juridische strubbelingen en meerdere beschietingen wn sluitingen trekt de gemeente in de zomer van dit jaar de vergunning definitief in en blijft de club gesloten. Dan is ook duidelijk dat justitie in Rotterdam een strafrechtelijk onderzoek op Y. heeft lopen.

Magnum

In Zoetermeer speelde een vergelijkbaar probleem met Club Magnum. Ook daar waren beschietingen en probeerde de gemeente de club definitief te sluiten. Het pand aan de Van der Hagenstraat in Zoetermeer is sinds 2019 gesloten. Sindsdien waren er branden en is het zwaar beschadigd. Ook werden er schoten gelost. Justitie heeft nu beslag gelegd op de club omdat Y. wordt verdacht van witwassen.

In het Algemeen Dagblad ontkende Y. alle beschuldigingen en verdenkingen en spreekt hij van zwartmakerij.

Y. verblijft volgens het Nederlandse arrestatiebevel op dit moment waarschijnlijk in Dubai.