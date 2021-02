Eigenares spirituele winkel verdacht van moord op Ichelle van de Velde (29)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie meldt dat het onderzoek naar de dood van de eerder vermiste Ichelle van de Velde (29) nog in volle gang is. Delen van haar lichaam werden afgelopen week gevonden in het uitwateringskanaal van Sluis naar Cadzand-Bad. Justitie verdenkt de 44-jarige Sandra H. uit Aardenburg van moord op de vrouw uit Oostburg.

Spirituele winkel

De Belgische H. werd op 9 februari aangehouden in haar woning in Aardenburg (Zeeland) en zit sindsdien vast. De rechter-commissaris besloot op 12 februari dat de vrouw (eigenaresse van een spirituele winkel) nog zeker veertien dagen langer vast blijft zitten. Komende dinsdag wordt door de rechtbank besloten of de vrouw opnieuw langer in de cel blijft.

Naaiatelier

Het OM zet het onderzoek naar de dood van naaiatelierhoudster Ichelle van de Velde intussen volop verder. Verschillende scenario’s worden onderzocht door de recherche in Zeeland. Zaken waarop het OM op dit moment niet wil ingaan: ‘Het onderzoek is nog niet afgerond. De verhoren van de verdachte zijn nog gaande en waar nodig doen wij ook verder technisch onderzoek. Daarom geven wij op dit moment niet meer details over de zaak’, zo laat de officier van justitie weten.

Lichaamsdelen

Delen van Ichelle’s lichaam werden afgelopen week gevonden in het uitwateringskanaal van Sluis naar Cadzand-Bad. Eerder vond de recherche aanwijzingen dat haar lichaam daar was achtergelaten. Dit weekend vond er sectie plaats op het lichaam. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over de doodsoorzaak van Ichelle. Vorige maand deed de politie uitgebreid onderzoek in de woning en ook de zaak van het slachtoffer.

Bloemenzee

Opvallend is dat de spirituele winkel van Sandra H. en het naaiatelier van Ichelle van de Velde op slechts 10 meter van elkaar vandaan liggen in het centrum van het Zeeuw-Vlaamse stadje Oostburg. Dagblad Trouw schrijft dat de bloemenzee voor de zaak van het slachtoffer een goed beeld geeft van de indruk die de zaak heeft in het stadje met 5.000 inwoners.

Sporen van misdrijf

Ook saillant: een bericht op sociale media van de moeder van Ichelle om uit te kijken naar haar vermiste dochter werd óók gedeeld door H. Het slachtoffer kwam geregeld over de vloer bij Sandra H. en haar partner, die als getuige is gehoord maar geen verdachte is. Een politiewoordvoerder meldt dat in de spirituele winkel van H. sporen van een misdrijf zijn gevonden.