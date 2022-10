Eindhovenaar (63) doodgestoken na ruzie in cafetaria in Best

Connect on Linked in

Op de Koningin Julianaweg-Zuid in Best is donderdagavond een 63-jarige man uit Eindhoven doodgestoken. Een 39-jarige man uit Best raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond rond 23.45 plaats na een ruzie in een cafetaria. Het slachtoffer werd zwaargewond aangetroffen voor het cafetaria, dat inmiddels gesloten was. Daarnaast zit nog een café.

De plaats delict en enkele omliggende straten werden urenlang afgezet en forensische rechercheurs zochten op de plaats delict naar sporen.

Wat er precies is gebeurd maakt deel uit van het politieonderzoek. Of er meer mensen betrokken waren bij de ruzie, is nog onduidelijk.