Eindhovenaar aangehouden in onderzoek naar grote wapenvondst

Dinsdag is een 34-jarige man uit Eindhoven aangehouden. Hij wordt verdacht van het bezit van meerdere vuurwapens en grootschalige drugshandel en de handel in grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.

Het onderzoek startte in april 2021 na een aanzienlijke wapenvondst in Eindhoven. In meerdere auto’s in de parkeergarage onder een appartementencomplex werden een arsenaal aan (automatische) vuurwapens, handgranaten en munitie aangetroffen. Ook werden verdovende middelen en grondstoffen voor synthetische drugs gevonden.

Beveiligde telefoon

De politie kwam de verdachte op het spoor nadat hij was geïdentificeerd als de gebruiker van een beveiligde telefoon. De politie wist toegang te krijgen tot de versleutelde berichten. Daaruit zou zijn gebleken dat de Eindhovenaar zich bezighield met de handel in drugs.

Cash

Na zijn arrestatie werd de woning van de verdachte doorzocht. Ook in een ander huis in Eindhoven en in een garagebox vonden doorzoekingen plaats. Daarbij werden enkele duizenden euro’s aan cash aangetroffen en in beslag genomen.