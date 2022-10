Eindhovenaar krijgt vier jaar cel voor productie synthetische drugs

Connect on Linked in

Een 38-jarige man uit Eindhoven is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en een geldboete, voor de productie van synthetische drugs. De rechtbank ziet hiervoor vooral bewijs in tal van berichten die de man zou hebben verstuurd met Encrochat, de encryptiedienst die door de politie in 2020 werd gehackt. Deze chats gingen over de productie en levering van drugs en over grondstoffen voor die productie.

(beeld uit archief)

Zakjes

In de periode van maart tot en met mei 2020 voerde de verdachte met een Encro-telefoon vele chatgesprekken. Hij besprak in de berichten onder andere de levering van MDMA en Apaan, een stof die gebruikt wordt voor de productie van BMK (een grondstof voor amfetamine). Ook was er sprake van de betaling van contante geldbedragen. Bij sommige chatberichten waren foto’s toegevoegd, bijvoorbeeld van een maatbeker met vloeistof en zakjes pillen.

Zwijgrecht

Uit de ontsleutelde berichten bleek dat verdachte een prominente rol speelde bij de productie van harddrugs. De verdachte ontkende of ontkrachtte in de zittingszaal niet dat de chatberichten over de productie van harddrugs gingen. Hij beriep zich alleen op zijn zwijgrecht.

De rechtbank concludeert dat de verdachte zich schuldig maakte aan het plegen van voorbereidingshandelingen met als doel de productie van amfetamine. Ook zorgde hij voor de aflevering van kilo’s metamfetamine en duizenden xtc-pillen. Hij gebruikte een pgp-telefoon om anoniem contact te onderhouden met zijn netwerk.

De verdachte stuurde ook personeel, zoals chauffeurs, aan.

De man moet een geldboete van 30.000 euro betalen.

Zie het vonnis.