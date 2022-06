Eindhovenaar sloeg flinke wapenvoorraad op in woonwijk: zes jaar cel

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft een 40-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor het bezit van een grote voorraad vuurwapens. Hij sloeg wapens en munitie op voor een eerder veroordeelde wapenleverancier. Justitie ziet deze laatste als de wapenleverancier voor de veroordeelde crimineel Martien R. uit Oss. De zes jaar cel komt overeen met de eis van de officier van justitie.

(beeld uit archief)

Ongeloofwaardig

De politie vond in augustus vorig jaar een voorraad aanvalsgeweren, pistolen, revolvers, een pistoolmitrailleur en andere vuurwapens in een garagebox in Eindhoven. Ook lagen er 28.247 patronen voor die wapens. De Eindhovenaar was de huurder van die garagebox. De rechtbank vindt het bewezen dat hij weet had van de opslag van de wapens.

De man stelde dat hij schulden had bij twee onbekend gebleven mannen en dat zij in ruil voor kwijtschelding van die schulden zijn garagebox mochten gebruiken om spullen op te slaan. De rechtbank vindt dit volstrekt ongeloofwaardig. Uit het bewijs vindt dat is gebleken dat de verdachte de wapens en munitie bewaarde voor de veroordeelde wapenleverancier, die in 2020 is veroordeeld tot vier jaar cel. Zijn zaak loopt nu in hoger beroep, waar het Openbaar Ministerie zes jaar cel heeft geëist.

Hulpstukken

De officier van justitie verwijt de verdachte ook het bezit van ruim 1.100 ‘hulpstukken en onderdelen’ van wapens, die in de garagebox lagen. Maar volgens de rechtbank had de officier van justitie op de tenlastelegging moeten verduidelijken om wat voor hulpstukken en onderdelen het ging. De rechtbank verklaart dit deel van de tenlastelegging dan ook nietig, wat betekent dat de verdachte hiervoor niet kan worden veroordeeld.

De man wordt ook vrijgesproken van het bezit van ruim 1,5 kilo hasj. Volgens de rechtbank kan namelijk niet met zekerheid worden vastgesteld dat de verdachte zich bewust was van de aanwezigheid van deze drugs in zijn garagebox.

Liquidaties

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte lange tijd een zeer grote hoeveelheid wapens en munitie had opgeslagen in een garagebox in een woonwijk. In een afgeluisterd telefoongesprek heeft hij het zelfs over twee opslagplaatsen (‘stash houskes’).

De rechtbank weegt zwaar mee dat dit soort wapens worden gebruikt om liquidaties mee te plegen en daardoor gewone mensen slachtoffer kunnen worden. Ook de opslag zelf was een risico voor omwonenden, bijvoorbeeld doordat andere criminelen die met geweld zouden kunnen leeghalen.

Daarom veroordeelt de rechtbank de man relatief zwaar voor de wapenvoorraad. Ondanks de nietigverklaring van een deel van de tenlastelegging, en de vrijspraak voor het bezit van hasj, is de straf net zo hoog als geëist door de officier van justitie.