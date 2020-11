Eis: 5 jaar jaar tegen Joey AK voor ontvoering en mishandeling vrouw

Connect on Linked in

Dinsdag heeft het Openbaar Ministerie celstraffen tot vijf jaar geëist tegen vier mannen uit Lelystad, Purmerend en Amsterdam. Hoofdverdachte is Joël H. alias rapper Joey AK. Ze staan terecht voor ontvoering, mishandeling, wapenbezit en witwassen.

Arrestatieteam

De twintigers zouden op 31 december 2019 een ex-vriendin van H. samen met haar twee minderjarige kinderen uit haar woning in Amsterdam-Noord hebben ontvoerd en hebben mishandeld omdat ze een groot geldbedrag zou moeten betalen. Een arrestatieteam van de politie heeft haar en de kinderen in de avond van 1 januari 2020 bevrijd uit het huis in Almere waar ze werden vastgehouden. Bij die bevrijdingsactie in Almere heeft de politie in de betreffende woning werd een 20-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden.

Tas met geld

Een dag voor de ontvoering had de vrouw de politie al gebeld nadat een paar mannen haar woning hadden doorzocht. Op kerstavond, zo meldde de vrouw aan de politie, had een vrouw haar een tas met geld laten zien en de verdachten vermoedden dat zij een deel van dat geld later had ontvreemd. Toen de mannen het geld niet in de woning van de vrouw in Amsterdam-Noord aantroffen hebben zij de vrouw een dag later ontvoerd om haar zo onder druk te zetten het geld terug te geven. Er zijn bij de diverse verdachten in totaal vijf vuurwapens en ongeveer 200.000 euro in contanten aangetroffen en in beslag genomen.

Overigens heeft de vrouw in de loop van het onderzoek wel toegegeven een deel van het geld – ongeveer 5.000 euro – te hebben weggenomen.

Gedetailleerde verklaring

De politie kon de vrouw dankzij haar eerdere melding snel traceren en bevrijden. Na haar bevrijding deed de vrouw aangifte en legde ze een gedetailleerde verklaring af. Op basis van deze aangifte, in combinatie met de overige onderzoeksbevindingen, zijn uiteindelijk zes verdachten in beeld gekomen en aangehouden.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de vrouw tijdens haar ontvoering ernstig is mishandeld; ze is met een vuurwapen meermalen tegen haar hoofd en knie geslagen en ze heeft kokend water in haar nek gegoten gekregen.

De 23-jarige Joël H. uit Lelystad zou een leidinggevende en ook de grootste rol hebben vervuld bij het ontvoeren, mishandelen en bedreigen van aangeefster en haar kinderen. Volgens de officieren van justitie is de vrouw is nog steeds bang voor repercussies vanuit de kring van de H. en vreest ze nog voor haar eigen veiligheid en die van haar kinderen. Ze leeft nu ondergedoken.

Rolex

Joël H. wordt ook verdacht van witwassen van ruim 170.000 euro en een Rolexhorloge ter waarde van ruim 30.000 euro. Hij kan een ontnemingsvordering tegemoet zien als hij veroordeeld wordt.

Tegen de andere drie mannelijke verdachten was de eis 36, 30 en 24 maanden – met in alle gevallen zes maanden voorwaardelijk.

Omdat er onvoldoende bewijs is tegen de vrouwelijke verdachte zou zijn vorderen de officieren tegen haar vrijspraak.

Joël H. heeft ontkend de vrouw te hebben laten ontvoeren en te hebben gemarteld. Hij zegt zijn geld met zijn muziekcarrière te hebben verdiend.

