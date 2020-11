Eis: acht jaar voor schieten op No Surrender-lid

In Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie acht jaar cel geëist tegen Mimoun G. (37) voor het beschieten van A. “Gamba” A. (40), een lid van de voormalige No Surrender MC, aldus Het Parool. De schietpartij gebeurde op de late avond van 19 april 2019 aan de Jozef Israëlskade in Amsterdam-Zuid. Even later viel A. niet veel verderop zwaargewond uit een bestelbus, op de drukke Ceintuurbaan.

Hasj

A. had al jaren onenigheid met Mimoun G. over een in 2013 door G. geleverde partij hasj, en over de betaling daarvoor, die ofwel 32.000, ofwel 60.000 euro was. Nadat G. enige tijd in detentie had doorgebracht verscheen in april vorig jaar A. met een kompaan aan de deur van de bovenwoning van de moeder van Mimoun G. in De Pijp. De vraag is wat er toen gebeurd is.

Vaststaat dat A. zwaargewond was aan zijn borst door enkele schoten.

Afperser

G. zegt dat Gamba ‘een afperser’ is die hem met steun van zijn vriend wilde ontvoeren. Tijdens een worsteling zou het wapen van die vriend per ongeluk zijn afgegaan. Er was in ieder geval sprake van noodweer, aldus zijn advocaat.

De officier van justitie stelt dat G. heeft geschoten zijn eigen wapen, en baseert dat onder meer op afgeluisterde gesprekken met G. en familie en kruitresten op zijn jas.

Maar dat wapen is niet gevonden. En evenmin het wapen waar de vriend van A. mee heeft geschoten. Die schoten raakten bijna een taxi en een fietser.

De rechtbank doet op 3 december uitspraak.