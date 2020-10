Eis: drie jaar en twee maanden voor bezit miljoen euro

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag eist 3 jaar en 2 maanden celstraf geëist tegen een 33-jarige Amsterdammer die op 23 april was aangehouden terwijl hij bijna een miljoen euro vervoerde in Amsterdam. De politie ging tot de actie over na informatie die uit afgetapte EncroChat was opgevangen.

De politie observeerde hoe een grote gele shopper vanuit de kofferbak van een Mercedes werd overgedragen in een zwarte taxi. Daarna hielden agenten de taxi staande en arresteren ze de bestuurder. In de taxi lagen stapels bankbiljetten in gesealde bundels: in totaal bijna 1 miljoen (999.985) euro. De bestuurder van de Mercedes werd ook gearresteerd. In de auto lag een “token”, een 5 eurobiljet met een uniek nummer. Een token is het uniek bewijs van storting die wordt gedaan bij een onderwereldbankier.

In een ander land kan met zo’n token het geld worden geïncasseerd.

Het OM concludeert op basis van onderzoek dat het ‘niet anders kan’ dat de 1 miljoen euro afkomstig is uit de misdaad. Beide verdachten hadden een pgp-telefoon. De blauwe kentekenplaten van de “taxi” waren vals. Uit Encro-chats zou blijken dat de man werd aangestuurd door een derde.

De 39-jarige medeverdachte uit Diemen komt op een later moment voor de rechter.